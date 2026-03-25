ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಭೆ ನಾಳೆ

<p>ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಸೆಸ್ಕ್ನ ಮೈಸೂರು ಕಾರ್ಯಪಾಲನಾ ವೃತ್ತದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್,ನಂಜನಗೂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಾತನಹಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಕೇತುಪುರ, ರಂಗಸಮುದ್ರ, ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಾಳು, ಕೊಡಗಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಸೀಹಳ್ಳಿ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಮಲಿಯೂರು, ತುರುಗನೂರು, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿದ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಬನ್ನೂರು ಸೆಸ್ಕ್ ಎಇಇ ಹರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-38-1093658017</p>