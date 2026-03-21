ಕನಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಗ ಭರವಸೆ: ಎಂ.ರಮೇಶ್

'ಕನಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ದೊರಕಿಸಿ, ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಶಾಲೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಕನಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕನಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಡಳಿ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಬಡವರ ಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಉದಯವಾಗಬೇಕು, ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ದೊರಕಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕ ಬಿ.ಎನ್.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಹಳ್ಳಿ ಗುರು ಮಲ್ಲೇಗೌಡ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260321-38-669614039