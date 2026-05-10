ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರೋಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಯುವಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕನಕದಾಸ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶಿವಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ ತಿಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಎಂದರು. ಕನಕದಾಸರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರೋಹಟ್ಟಿ ಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ. ಆರ್. ಸೋಮಣ್ಣ, ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನ್ನೆ ಹುಂಡಿ ಮಹೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜು, ವಾಟಾಳ್ ನಾಗೇಶ್, ಕೆ ಎನ್ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗರಾಜು, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ಗೌಡ, ಬಸವರಾಜು, ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.