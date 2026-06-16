ತಿ. ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

<p>ತಿ. ನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪಿಎ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೇಕಪ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತೇರಿನ ಬೀದಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಸಲ್ಯುಷನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕೆ.ಉಮಾದೇವಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತರಬೇತಿಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂತಹ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಮೇಕಪ್ ತರಬೇತಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೇವಾಶ್ರಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಣಿಕಂಠರಾಜ್ ಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಾಣುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಗಸೂರು ಶಂಕರ್, ಕೊಳತ್ತೂರು ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇಲ್ಫೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮಮತಾ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಜಯಸುಧ, ಸಲೂನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟಿ. ಎಸ್. ಶಾಂತಲಾ, ತೇಜು, ತನು, ರಕ್ಷಿತಾ, ನಿರ್ಮಲ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-38-541493599</p>