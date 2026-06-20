<p>ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸೆಸ್ಕ್ ನೌಕರರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸೆಸ್ಕ್ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನೌಕರರು, ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಖಾಸಗೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ವಿ.ವಿರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ನ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಸೇವಾಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೌಕರರಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ರೈತರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಬೀಳಲಿದೆ. ನೌಕರರಿಗೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮುಂಬಡ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಭತ್ಯೆ, ರಜೆಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೂನ್ 23ರಂದು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 50 ರಿಂದ 60 ಜನರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ, ಸಂಘಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸದಂತೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಘೋಷಣಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದ ಗೀತಾ, ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಮಹೇಶ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗರಾಜು, ಮಾತನಾಡಿದರು. ಫಯಾಜ್ ಪಾಷ, ನಾಗರಾಜು, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಮಹೇಶ್, ಕಚೇರಿ ನೌಕರರು, ಪ್ರ.ವಿ ಪ್ರ,ನಿ.ನಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಿದ್ದರಾಜು(ವಿಕಾಸ್ ), ಪ್ರಭು, ಸೋಮು, ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು, ನೌಕರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-38-573125713</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>