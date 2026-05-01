‘ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗ ಹಿತ’

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: 'ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಠಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗ ತೋರಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಗದ್ದುಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, 15ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ, ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಮನುಜನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ. ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಈ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕ್ಷಣ. ಅವರ ಸರಳತೆ, ನಡೆ–ನುಡಿಯ ಶುದ್ಧತೆ, ಕರುಣೆ, ಸಮಾನ ಮನೋಭಾವ, ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ವಾಟಾಳು ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಕುರುಬೂರು ಪಟ್ಟದ ಮಠದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕನಕಪುರ ದೇಗುಲ ಮಠದ ಮುಮ್ಮುಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಸೌಮ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೇವನೂರು ಮಠದ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಡುಕನಪುರ ಹಲವಾರ ಮಠದ ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಶಾಂತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಂಡಿಕೆರೆ ಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್, ಗೋಪಾಲ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಗಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕೊಕ್ಕೊ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಚೈತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚನ್ನಬಸವಸ್ವಾಮಿ, ನಿಲಸೋಗೆ ದಾಸೋಹ ಮಠದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ರುದ್ರೇಶ್, ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ಎಂಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಪ್ಪಸೋಗೆ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ, ತೊಟ್ಟವಾಡಿ ರವಿ, ತೋಟದಪ್ಪ ಬಸವರಾಜು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-38-287973748</p>