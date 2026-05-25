ನೃತ್ಯ ಕಲೆ ಬೆಳೆಸಲು ವೇದಿಕೆ ಅಗತ್ಯ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ನೃತ್ಯ ಎಂಬುದು ವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾವನೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವೆಂಕಟರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಯೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೂಗೂರು ಸುಂದರಂ, ಅವರ ಪುತ್ರ ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಘುನಂದನ್ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ರಘುನಂದನ್ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಧನಂಜಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕಲೆ ನೃತ್ಯ. ಅದನ್ನು ಗುರುವಿನ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿತಾಗ ಅದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗುತ್ತದೆ.ನೃತ್ಯ ಕಲೆ ಯನ್ನುಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕಿರಗಸೂರು ಶಂಕರ್, ತಾ.ಪಂ ಇಓ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹಾಗು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ತಲಕಾಡು ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲಾವಿದರಾದ ಸೀರುಂಡೆ ರಘು, ಯೋಗೇಶ್, ಮಹಾ ಸತಿ ಗೌಡ ಹಾಸ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ತಂದಿತು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೋಸಲೆ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಕೆಇಬಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎಂ. ಮಾದೇಶ್, ಹರೀಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸದಾಶಿವ, ಕಿರಗಸೂರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯಕ್, ಎಂ. ಮಹದೇವ್, ಸೋಸಲೆ ಗಿರಿಮಲ್ಲೇಶ್, ಮೂಗೂರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಘುನಂದನ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಮುರುಳೀಧರ್, ಉತ್ತಂಬಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜು, ಜಾಕ್ಸನ್ ಶಿವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-38-1554458309</p>