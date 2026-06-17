ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ರೈತರು ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಮುನ್ನಾ ಸೆಸ್ಕ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬಳಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರೋಹಟ್ಟಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳೆದ್ದರೂ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ.ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ದೂರವಾಗಲಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖಾಸಗೀಕರಣ ಗೊಂಡರೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಥಗಿತ, ದರ ಏರಿಕೆ, ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ರದ್ದು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಹಾಯಧನದ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ನಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಕಾಗುವ ಭೀತಿ, ಖಾಸಗಿಯವರ ಲಾಭಕೋರತನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶೋಷಣೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯ ನಷ್ಟ ಲಾಭಾಂಶ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯ ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ ಆಗುವ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ರೈತರ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಸಂಚು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯವನ್ನು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಿತಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಟಿ ಜಿ ಸುರೇಶ ಆಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರೈತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಟಿ.ಜಿ. ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತರ ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 19 ಸಾವಿರ ಪೌತಿ ಖಾತೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಖಾತೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ, ಮನಸ್ತಾಪ ಮುಂತಾದ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರಬಹುದು. 9 ಸಾವಿರ ಖಾತೆಗಳು ಪೌತಿ ಬಾಯಿ ಇದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದು, ಜನರ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುರೇಶ ಆಚಾರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕರೋಹಟ್ಟಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೂದಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್, ಕೊತ್ತೆಗಾಲ ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿ, ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಣ್ಣ, ತಲಕಾಡು ದಿನೇಶ್, ಹಲವಾರ ಮಹದೇವ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊತ್ತೆಗಾಲ ಮಹೇಶ್, ಸುಜ್ಜಲೂರು ಚಂದ್ರು, ಈ. ರಾಜು, ಟೈಲರ್ ಮಹದೇವ್, ರಾಮಾಚಾರಿ, ಬಿಳಿಗೆರೆಹುಂಡಿ ದೇವರಾಜಪ್ಪ, ಬನ್ನೂರು ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ. ಕಿರಣ. ಕಟ್ಟೆಪುರ ಶಿವಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರದೀಪ್ , ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-38-2134712146</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>