ತಲಕಾಡು: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಾವು

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ತಲಕಾಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಸಿಲಿಯಂ ನವಜೀವನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಚಾರ್ವಿ (12) ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ (16) ಮಂಗಳವಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ 71 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 9 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಾರ್ವಿ, ರಮ್ಯಾ, ಸುಜಿತ, ಕೀರ್ತಿ, ರೋಷಮಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಾರ್ವಿ, ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಸುಜಿತ ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಸುಜಿತ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-38-1892296577</p>