ತಲಕಾಡು: ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: '25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಲವು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹಸ್ತಿಕೇರಿ ಮಠದ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲಕಾಡು ಹಸ್ತಿಕೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಠದ ವಿಕಾಸ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪತಂಜಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗಾಶ್ರಮ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ತಲಕಾಡು ಶಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯೋಗ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ, ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಮನ್ವಯ, ಸ್ವಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಗ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಅಯೋಜಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ. ನವೀನ್, ಡಾ. ಸೈವಾಲಿನ್, ನಿಂಗರಾಜು, ಯೋಗೇಶ್, ಕಪಿಲ್ ರಾವ್, ಪಿ.ಜಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಟ್ರು, ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಮಹೇಶ್, ಯಜಮಾನ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಪಾಪಣ್ಣ, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಾಗರಾಜು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>