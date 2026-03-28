ತಟ್ಟೆಕೆರೆ: ಆಂಜನೇಯ ರಥೋತ್ಸವ ಸಡಗರ

ಹುಣಸೂರು: ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ದಿನದಂದು ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಡಗರದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾ.26ರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಹೋಮ, ಹವನ, ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ವರೆಗೆ ಭಕ್ತರು ರಥವನ್ನು ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಉಯ್ಯಾಲೋತ್ಸವ: ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪುರೋಹಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡದವರ ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಥದ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿಸಿ ಹರಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ರಥೋತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ ಮತ್ತು ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದಾಸೋಹ: ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಭೇಟಿ: ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ವರ್ಷಾ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ದೇವರ ದರ್ಶನಪಡೆದರು.</p>.<p>ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ: ಶನಿವಾರ (ಮಾ.28) ಸಂಜೆ 4.30 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.