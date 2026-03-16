ರಂಗಭೂಮಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಬಿ.ವಿ.ರಾಜಾರಾಂ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> 'ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿರುವ ರಂಗಭೂಮಿಯು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ.ರಾಜಾರಾಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರದ ರಮಾಗೋವಿಂದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಂಗ ರತ್ನಾಕರದಿಂದ ರಂಗ ಸಂಗೀತ ತಜ್ಞ ಕೆ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ರಂಗ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಂಗನಾಟಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಂಗಭೂಮಿಯು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು, ತುಡಿತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲದೆ, ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇದು ರಂಗ ಸಂಪತ್ತು. ಬದುಕು ಇಡೀ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಂಗಪರಂಪರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನರಂಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಪಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿಭೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಸಂಕೇತ. ಜನಪದ, ವೃತ್ತಿನಿರತ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅನೇಕ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರಂತರ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಲೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಭಿನಯ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ರಂಗಮಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ವಾನ್ ಬೆಳ್ಳಾವೆ ನರಹರಿ ವಿರಚಿತ 'ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ', 'ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸ್ವಯಂವರ' ಹಾಗೂ ರಾಜಾನಂದ್ ವಿರಚಿತ 'ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಹಾತ್ಮೆ', 'ಮಕರಜ್ಯೋತಿ ಮಣಿಕಂಠ' ಕೃತಿ ಕುರಿತು ರಂಗ ಸಾಹಿತಿ ಎನ್.ಧನಂಜಯ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ವಾನ್ ಕಿರಗಸೂರು ರಾಜಪ್ಪ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಮಂಜಣ್ಣ, ತಿಪಟೂರು ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಗೌಡ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ರಂಗಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು. 'ಶಿವಶರಣ ರಾವಣ' ರಂಗನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎ.ವಿ.ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>