<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ‘ಥೋರಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಲಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾಭಾ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ.ವಿ.ಕೆ.ಮನ್ಚಂದ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕಳೆದ 70 ವಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣ’ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಡಿಮೆ ನಿಕ್ಷೇಪವಿರುವ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಥೋರಿಯಂಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದ 7 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಶವು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ 100 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಪಾಲಿದ್ದು, 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 9ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಅಣು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಟ್ರಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. 22 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, 24 ಗಂಟೆಯೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ದೇಶವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 500 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (ಫಾಸಿಲ್) ಇಂಧನರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶೇ 51ರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನವೀಕೃತ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ಗೆ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಿದ್ದು, 2070ರ ವೇಳೆಗೆ ಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸುವ ಅಣು ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ನಾಲ್ಕನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಣು ಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಕಿರಣ ಸೂಸುವ ಅಣು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 63.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಥೋರಿಯಂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8.46 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ನಿಕ್ಷೇಪವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ದೇಶದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ, ವಿಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೃಷಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ (ಮ್ಯೂಟೇಶನ್) ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಕನಾಥ್, ಕುಲಸಚಿವೆ ಎಂ.ಕೆ.ಸವಿತಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>