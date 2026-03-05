ಆಳ ಅಗಲ: ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬದುಕಿಗೆ ’ಬೆಂಕಿ’

ಈ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಳಿಕ ಏಕಾಏಕಿ ತಂಬಾಕು ವಹಿವಾಟು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಉಸಿರೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ಹದಿನೈದು ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಸದ್ಯ ಹರಾಜು ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ದರ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸದ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ತಲ್ಲಣಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ 3.6 ಕೋಟಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಹರಾಜಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರೈತರೊಬ್ಬರು ತಂಬಾಕು ತಂದಿದ್ದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಅನೂಪ್ ರಾಘ ಟಿ.
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನದ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತು
– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಅನೂಪ್ ರಾಘ ಟಿ.
ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.