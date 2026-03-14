‘ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ’: ಇಲವಾಲ ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮೈಸೂರು: 'ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 350 ನೀಡಬೇಕು. ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ 20ರಿಂದ ಶೇ 50ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಎದುರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಗರದ ಇಲವಾಲದ ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿ ದ್ವಾರದ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಬೀಗ ಜಡಿಯುವುದಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. 'ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯವರು ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಗುರಿ ನೀಡಿದ್ದು, ರೈತರು 8.5 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 20ರಷ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯವರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಜಿ ₹ 220 ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ₹ 320ವರೆಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 350 ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. 'ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಷ್ಟ ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 'ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ತಂಬಾಕು ದರ ಕುಸಿಯಿತು. ನಂತರ ಇತ್ತ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಯ್ದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು. 'ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ನಂಬರ್ 1 ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ ₹ 6 ಸಾವಿರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕೇವಲ ₹ 220. ದರ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿ' ಎಂದರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ನಿತಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಿ.ಎಂ.ರಾಮು, ಎಚ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ರೈತರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಹೇಶ್, ಬೋರೇಗೌಡ, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಮಂಡಳಿ ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿ' 'ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯು ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಕ