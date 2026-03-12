ದರ ಕುಸಿತ: ತಂಬಾಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಹುಣಸೂರು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ಹುಣಸೂರು (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ)</strong>: ತಂಬಾಕು ದರ ಕುಸಿತ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರು ಬುಧವಾರ ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹುಣಸೂರು –ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ತಂಬಾಕಿಗೆ ₹230 ರಿಂದ ₹240 ಕ್ಕೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. </p>.<p>‘ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ₹200 ರಿಂದ ₹250 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆ ಕೈ ಕಚ್ಚಿ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದರ ನೀಡದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಗ್ರಹಾರದ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರ ರಾಮೇಗೌಡ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275 ರಲ್ಲಿನ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬೆಳೆಗಾರರು ರಸ್ತೆಗೆ ತಂಬಾಕು ಸುರಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂಬಾಕಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹320ರಂತೆ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ದರ ಕುಸಿತಗೊಂಡು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದು, ಉತ್ತಮ ದರ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ಗೌಡ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ದರಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ತಂಬಾಕಿಗೆ ₹ 290 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ದರ ದೊರಕಿತ್ತು. ಸರಾರಿ ₹250ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವೂ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>