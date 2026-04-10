ಮೈಸೂರು: 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 23 ಶಿಶು ಮರಣ

ಮೈಸೂರು: 'ಇಲ್ಲಿನ ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮರಣವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಎಂಎಂಸಿಆರ್ಐ) ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಶು ಮರಣಗಳ ಕುರಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ'ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 9, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 8 ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 9 ಶಿಶು ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದು ಬೇರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆಗದ 'ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕರಣ'ಗಳಲ್ಲಿ 2–3 ದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಥವಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ, ಚೆಲುವಾಂಬ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಶಿಶು ಮರಣವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ 23 ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕೆಳ ಹಂತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಲೋಪವೇನು, ನಂತರದ ಹಂತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಎಂಎಂಸಿಆರ್ಐ ಡೀನ್ ಡಾ.ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶು ವೈದ್ಯರು ಬೇಕಿರುವುದು ಆರು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು 96 ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 59 ಮಂದಿಯಷ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ' 16 ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು, 12 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 15, ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 18, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 9 ಶಿಶು ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಎಸ್. ಯುಕೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.