ಮೈಸೂರು: ಯುಗಾದಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ 19ರಿಂದ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಯುಗಾದಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ 'ಯುಗಾದಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ 5.30ರವರೆಗೆ ಎಂ.ಟಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್ ವಾದನ, ಸಂಜೆ 5.35ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದ 'ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ' ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6.15ರಿಂದ 7.15ರವರೆಗೆ ಎಸ್.ರಘುನಂದನ್ ತಂಡದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ರಾತ್ರಿ 7.15ರಿಂದ 7.25ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಚಂದನ ತಂಡದಿಂದ ನಾಡಗೀತೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಾಡಗೀತೆಯಾದ 'ಕಾಯೌ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಕರುಣಾಲಹರಿ' ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 7.45ರಿಂದ 9.30ರವರೆಗೆ ರಶ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ತಂಡದಿಂದ ಗೀತ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು, ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 5.30ರವರೆಗೆ ವಿಪಂಚೀ ರಘುರಾಮ್, ಮಹತೀ ರಘುರಾಮ್ ತಂಡದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, 5.40ರಿಂದ 6.10ರವರೆಗೆ ಸುನೀತಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ತಂಡದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, 6.20ರಿಂದ 7.17ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಂಡಾರಕರ್, ಎಸ್.ಆದಿತ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ರಾತ್ರಿ 7.20ರಿಂದ 8.20ರವರೆಗೆ ಸಂಗೀತ ತಂಡದಿಂದ ಜಾನಪದ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ, 8.30ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಕಂದೇಗಾಲ, ಅನುರಾಧಾ ಭಟ್, ಶ್ರೀಹರ್ಷ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಘುನಂದನ್ ತಂಡದಿಂದ 'ಭಾವ ಯುಗಾದಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 5.45ರವರೆಗೆ ಚಾಂದಿನಿ ಮನೋಜ್ ತಂಡದಿಂದ 'ಸರ್ವಂ ಶಿವಮಯಂ' ನೃತ್ಯರೂಪಕ, 6ರಿಂದ 6.45ರವರೆಗೆ ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜು ತಂಡದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೂರ್ ವಾದನ, ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎ.ಶ್ರೀಧರ್, ಸಿ.ಎಸ್.ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಸಿ.ಎಸ್.ಕೇಶವಚಂದ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವೇಣುತ್ರಯ ಕಛೇರಿ, 8.15ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಝೀ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಕಲಾ ತಂಡದಿಂದ 'ಸಂಗೀತ ಗಾನಾಮೃತ' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>