ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಪಚಾರ: ರಘು ಆರೋಪ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: 'ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಪಚಾರ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ರಘು (ಕೌಟಿಲ್ಯ) ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಪ್ಲೇಗ್ನಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 126 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (1900) ಮಹಾರಾಣಿ ಕೆಂಪನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ (ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನ) ಅವರು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅದರ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ರಾಜಮನೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೇಡಿನ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಅವರಂತಹ ಆದರ್ಶ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವ್ಯಥೆ ತರುವಂಥದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹೆಸರಿಡುವ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಥ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರು, ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಕಾಳಜಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ತವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅನೀತಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಪರಮಾವಧಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>