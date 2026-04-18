ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ನಾಗೇಂದ್ರ ಆರೋಪ

ಮೈಸೂರು: 'ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿವೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ತಳೆದಿವೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಪಮಾನಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರೆಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತ್ರನಾ? ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡವೇ? ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಬೆಳೆಯುವುದು ಬೇಡವೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

'ಬಿಜೆಪಿಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ, ಮೀಸಲಾತಿಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮಸೂದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ವಕ್ತಾರ ಮೋಹನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ವಸಂತ್ಕುಮಾರ್, ಮೋನಿಕಾ, ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ, ಮಹೇಶ್ರಾಜೇ ಅರಸ್ ಇದ್ದರು.