ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌

ಮೈಸೂರು: ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುತ್ತ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೂ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ನಂತೆಯೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್) ಆರಂಭಗೊಂಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರತಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮದೇ ನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲರವರೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತರುಣಿಯರ ಚಿತ್ತ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳಗತೊಡಗಿದೆ.

ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತ, ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟರ್ಫ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ತರಬೇತುದಾರರು, ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತುದಾರರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 95 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಈ ತರಬೇತಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊಸ ಶಖೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆಂದೇ ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಟರ್ಫ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್.

'ಈ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೆ ಎಂಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟರ್ಫ್ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಕೌಶಲ ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

'ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. 16, 19 ಹಾಗೂ 23 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ 15–20 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೈಸೂರು ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಪುರುಷರಂತೆ ತಮಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ತರಬೇತಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಓದಿನ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದು,