ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗವೇ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಯತೀಂದ್ರ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: 'ತಿ.ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹುಡುಕಿ, ಏನೇನು ತಕರಾರುಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗವೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಣ? ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮಗೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p><p>'ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>