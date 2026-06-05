ಹಸಿರು ವನದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಶಾಲೆ

<p><em>ಯಮನೇಶ ಗೌಡಗೇರಾ</em></p>.<p>ಅರಕೇರಾ (ದೇವದುರ್ಗ): ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದಲ್ಲ. ಓದಿನೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿಸುವುದು, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ, ಕೃಷಿ, ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಸಮಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೌದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ಸಸ್ಯವನ, ತರಕಾರಿ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಕೈತೋಟದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದ ಹಿತವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ, ಪರಂಗಿ, ನೇರಳೆ, ಮತ್ತಿತರ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಸುಮಾರು 600 ಗಿಡ–ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೀನ್ಸ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಪಾಲಕ್, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೈತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಆವರಣ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮವು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಕೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಲಕರು ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 263ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 603 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-32-156562480</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>