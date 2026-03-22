ಚಿರತೆ ದಾಳಿ: ಕರು ಬಲಿ

ಅರಕೇರಾ(ದೇವದುರ್ಗ): ಪಟ್ಟಣದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ ರೈತ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಜಾಗಟಗಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಕರುವನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬೋನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ. ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ನಾಯಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯು ಹಸುವನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ಆಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಉಪಟಳ ತಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಆತಂಕ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗರಾದ ವೆಂಕಟೇಶಗೌಡ, ಅಮರೇಶಬೋವಿ, ನಾಗೇಶ, ವೆಂಕಟೇಶಸರಗಿನ, ಶಿವರಾಜ ಪಿ. ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಜಾಗಟಗಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>