<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಸಿಂಧನೂರು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರೈಲು ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.15ರ ಬದಲಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 11.40ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ 19ರಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ 11.40ಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಲು, ಹಳೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೇ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ 12.15ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಒಂದು ರೈಲು ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ರೈಲು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 12.20ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 11.46ಕ್ಕೆ, ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 12.26ರ ಬದಲಾಗಿ 11.52ಕ್ಕೆ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 12.37ರ ಬದಲಾಗಿ 12.04ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಗೆ 12.54ರ ಬದಲಾಗಿ 12.21ಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 1.14ರ ಬದಲಾಗಿ 12.41ಕ್ಕೆ, ತುಮಕೂರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 1.22 ಬದಲಾಗಿ 12.48ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 1.37ರ ಬದಲು 1.03ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ. ಉಳಿದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-4-532254642</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>