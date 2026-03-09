ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಿಂಧನೂರು–ಮಸ್ಕಿ ಹೆದ್ದಾರಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಸೇತುವೆಗಳೇ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡರು!

₹47 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಗಳು
ಡಿ.ಎಚ್.ಕಂಬಳಿ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:17 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:17 IST
ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಅರಿಹಂತ್ ಮಿಲ್ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರೆಬರೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಮಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.
-ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಜನರು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿತಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
-ಇ.ಎಚ್.ನಾಯಕ ಸಂಚಾಲಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇದಿಕೆ, ಎಲೆಕೂಡ್ಲಿಗಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
-ವಿಜಯ ಪಾಟೀಲ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
Raichurroad construction

