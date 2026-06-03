ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ: ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ

<p>ದೇವದುರ್ಗ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಮಲದಕಲ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವೃಕ್ಷ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಅರಕೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೂರಾರು ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತಾದ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕೇಶ್ ನಾಯಕ, ಕೃಷ್ಣ ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ, ಸನ್ಮತಿ, ಬಿರಾಲದ್ದಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ರೈತರಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಮರೇಶ, ಶಿವರಾಜ, ಆಂಜನೇಯ, ರೇಖಾ, ಶ್ರೀಲತಾ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಉಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ, ಅಂಬಣ್ಣ ವಾಲೇಕರ್, ಹುಚ್ಚಪೀರ್ ಮಲದಕಲ್, ಗನಿಸಾಬ್, ಮಲದಕಲ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಮಾನಸಗಲ್ ಮತ್ತು ದೇವದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅರಕೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಮಲದಕಲ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-32-1011430041</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>