ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
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ಗಂಗನಾಯಕ ತಾಂಡಾ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 1:02 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 1:02 IST
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