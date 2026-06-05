ಗಂಗನಾಯಕ ತಾಂಡಾ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ

<p>ಅರಕೇರಾ (ದೇವದುರ್ಗ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಗನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯ ಜೂನ್ 4ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅರಕೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಿ.ವೈ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಗಣೇಕಲ್ ಪಿಡಿಒ ಅವರು ಗಂಗನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-32-655293131</p>