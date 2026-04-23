ಗುರುಬಸವ ದೇವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ

ಯಮನೇಶ ಗೌಡಗೇರಾ

ದೇವದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬಸವ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಿವಿನ ಮನೆ ಗುರುಬಸವ ದೇವರು (43) ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ರಾಯಚೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ತೀವ್ರ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುವುಗಟ್ಟಿದೆ.

ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಠದಲ್ಲಿ 30 ಜೋಡಿಗಳ ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಶ್ರೀಗಳು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇವದುರ್ಗ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಲಿದೆ.

2016ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಸವ ದೇವರು ಅರಿವಿನ ಮನೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಂಗಪುರ ಮೂಲತಃ ಬಸವ ಅನುಯಾಯಿ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ದೇವದುರ್ಗ, ಅರಕೇರಾ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು, ಮಾನ್ವಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖಾ ಮಠ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವತತ್ವ ವನ್ನು ಜೀವಳಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ದೇವದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಅರಕೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತಂಡ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಸ್ವತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಆಡಂಬರದ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರಳ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅರಿವಿನ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾಹ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಸದಾ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುರುಸಬವ ದೇವರು ಬಸವಜೋಳಿಗೆ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನದ ಬಸವ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಗುಟ್ಕಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸುಮಾರು 2000 ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಅರಿವಿನಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಚಿಲುಮೆಗೋಷ್ಠಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ವಚನ ಮತ್ತು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-32-1031616068