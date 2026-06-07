ಜೆಡಿಎಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ

<p>ದೇವದುರ್ಗ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ಕರೆಮ್ಮ ಜಿ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ನಂತರ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಸನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ, ಅರಕೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ದೊಂಡಂಬಳಿ , ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಮೇಶ ರಾಮನಾಳ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶರಣಗೌಡ ಜೆರಬಂಡಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಉಪ್ಪಾರ, ಶಾಲಾಂ ಉದ್ದಾರ, ಮಾಹಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾತ್ಪಳ್ಳಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಾಯಕ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಯಾದವ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೀಕ್ರೇಶ ಪಾಟೀಲ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಶರಣಗೌಡ ಕೊಪ್ಪರ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ಗೌಡ ಚಿಂಚೋಡಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚೌಹಾಣ, ಬಾಲದಂಡಪ್ಪ ಇರಬಗೇರಾ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಸರಕಲ್, ರಂಗಪ್ಪ ದೊರೆ ದೇವದುರ್ಗ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಸೀದಾಪುರ, ಅರಕೇರಾ ವಕ್ತಾರಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನಾಗಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಚಿಕ್ಕಗುಡ್ಡ , ಅರಕೇರಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶರಣೆಗೌಡ ಸುಂಕೇಶ್ವರಹಾಳ ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟರಾವ ನಾಡಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಾತ ಮಸರಕಲ್, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಾತ ಮುಂಡರಿಗಿ, ಅಮರೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಅತ್ತನೂರು, ಸಣ್ಣ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ, ಶಿವಶಂಕರ ವಕೀಲ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-32-241290881</p>