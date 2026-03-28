‘ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ’

ದೇವದುರ್ಗ: ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾದ ಕ್ಷಯ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ ಗಂಗಾಧರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಜನರ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ, ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ನಿರ್ಮಲಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ ನಾಗರಾಜ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ರವಿ ಶುಕ್ಲಾ, ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಗಮ್ಮ, ಓಂಕಾರ, ತ್ಯಾಗರಾಜ, ವಿಶ್ವನಾಥ, ನಂದಕುಮಾರ, ಮಹಾದೇವಿ, ಪ್ರಭು, ಶರಣು, ರವಿಕುಮಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ ಹನುಮೇಶ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>