ಸಂಜೀವಿನಿಯಾದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ

ದೇವದುರ್ಗ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳು 'ಸಂಜೀವಿನಿ'ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಡೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಅರಕೇರಾ ಮತ್ತು ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಮನಗುಂಡ, ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಶಾವಂತಗಲ್, ಅನ್ವಾರ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್, ಗಲಗ, ಚಡಕಲಗುಡ್ಡ, ಮ್ಯಾಕಲದೊಡ್ಡಿ, ಸೋಮನಮರಡಿ, ಬೊಗಿರಾಮನಗುಂಡ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಎ.ಜಿ.ಕಾಲೊನಿ, ಆಲ್ಕೋಡ, ಅಡಕಲಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಡಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ 2 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 111 ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ 1700 ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೃಷಿಯ ಜತೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪ ಕಸುಬನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಎಫ್ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 17 ಮಹಿಳಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಒ ಬಸವರಾಜ ಹಟ್ಟಿ.

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ತರಬೇತಿ: ತರಬೇತಿಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಸುವಿನ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಮೆಗಳು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಎಫ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 68 ಜಿಪಿಎಲ್ಎಫ್ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ