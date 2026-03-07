ವೈದ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವ ಸಲ್ಲ: ಡಾ.ಭಗವಾನ್

<p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ‘ರೋಗಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ವೈದ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವ ಸಲ್ಲದು. ವೈದ್ಯರು ಸೇವಾಭಾವ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಭಗವಾನ್ ಬಿ.ಸಿ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದೆಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದೇ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಯುವಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ದುಶ್ಚಟಗಳ ದಾಸರಾಗಬಾರದು. ಉತ್ತಮ ಸುದೃಢ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಲಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಅಧ್ಯಯನ ಶೀಲರಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟೆ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿಯುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಏಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎಸ್.ಆರ್.ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.ರೆಡ್ಡಿ, ‘ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ. ವೈದ್ಯರ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ನಡೆ–ನುಡಿ ರೋಗಿಗಳ ಅರ್ಧ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರೀಕರಣ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡುತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪರಂಪರೆ ಹೀಗೆ ಸಾಗಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಡಾ.ಅಮೃತ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಡಾ.ದೇವಾನಂದ, ಡಾ.ಅರುಣ, ಡಾ ಆನಂದ, ಡಾ.ಗಿರೀಶ ಕಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಕೌಶಿಕ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ.ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಡಾ.ಉಮಾಕಾಂತ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಕಾಜೋಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಡಾ.ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ.ಆನಂದ ಎಸ್.ಎಸ್. ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>