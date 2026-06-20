ಗೊರನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬಂದ್‌ ಕಲಹ, ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಸೈದಾಪುರ: ಸಮೀಪದ ಗೊರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ದಲಿತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಜೂ.17ರಂದು ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಮನೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ‘ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ದಲಿತರು, ಇತರ ಸಮುದಾಯದವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದೊಡನೆ ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-30-563860654</p>