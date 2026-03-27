ರಾಯಚೂರು: ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಅದ್ದೂರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ

ರಾಯಚೂರು: ಬಜರಂಗದಳ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಾಟಿಕ ಸಮಾಜ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

ನೇತಾಜಿನಗರ ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ತಲುಪಿ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿಲ್ಲುಬಾನುಗಳ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿರಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ರುಮಾಲು ಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳ ನೃತ್ಯ, ವೀರಗಾಸೆ, ಶಿವ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ, ನಂದಿಕೋಲು ಭಜನಾ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ್ದವು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೇತಾಜಿನಗರ ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೊನಿಯ ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಜವಾರಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಕಾಟಿಕ ಸಮಾಜ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸೂರ್ಯವಂಶ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಕಾಟಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರ ನಿಜಾಮಕಾರಿ, ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ, ಅಶೋಕ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪತಂಗೆ, ಶಿವರಾಮ್ ಸಿಂಗ್, ಉದಯಕುಮಾರ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಚವನ್, ಬಜರಂಗ ದಳದ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.