ಮೊರಹಂ: ಶಾಂತಿ ಕದಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ – ಹಟ್ಟಿ ಠಾಣೆ ಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ

<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ‘ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಭಾತೃತ್ವದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗದಂತೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹಟ್ಟಿ ಠಾಣೆ ಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗುಂಟಾ ಮೊಹರಂ ಆಚರಣೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಿದೆ. ಖತಲ್ ರಾತ್ರಿ, ಸಾತ್ ತಾರೀಖ್ ಹಾಗೂ ದಫನ್ ದಿನದಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ಕಳಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಬಾರದು. ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗುದ್ದಲಿ ಹಾಕುವ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪೀರಲು ದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡು, ದಫನ್ ತನಕ ನಡೆಯುವ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ, ಹಬ್ಬದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ಧರಿಯಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪೇದೆ ಪ್ರಭುಗೌಡ, ನಾರಾಯಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಬಸಣ್ಣ ಭೋವಿ, ಗುರುಬಸವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಾಥ, ಅಮರೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಹುಲುಗಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಭೀಮಣ್ಣ ಪುನೇದ್, ಅಮರೇಶ ಕೆಂಪ, ರಂಗಪ್ಪ, ಮಹೇಬೂಬ್ ಸಂತ್ರಾಸ್, ಅದಪ್ಪ ತುಮಕೂರು, ಲಚಮಣ್ಣ ಕಂಬಾರ, ಎಸ್ಡಿಪಿಐನ ಬಬಲು, ಹನುಮಂತ ಗೌಡ, ರಂಗಪ್ಪ ಉಪಸ್ಧಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-32-1179242936</p>