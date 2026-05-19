‘ಬಕ್ರೀದ್: ಶಾಂತಿ ಕದಡಿದರೆ ಕ್ರಮ’

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: 'ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಶಾಂತಿ ಕದಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹಟ್ಟಿ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಹ ಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಂತಿಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಾ ಸಮಾಜಗಳ ಮುಖಂಡರು ಯುವಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ,'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಶಂಶುದ್ದೀನ್, ಬಸವ ರಾಜಗೌಡ ಗುರಿಕಾರ, ಗುಂಡ ಪ್ಪಗೌಡ ಗುರಿಕಾರ, ಎಂ.ಸಿ. ನಿಂಗಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೌನುದ್ದೀನ್, ಎಚ್.ಎ.ನಿಂಗಪ್ಪ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ, ಬುಜ್ಜ ನಾಯಕ, ಮೌಲಸಾಬ, ಸಾಬಣ್ಣ ಯಲಗಟ್ಟಾ, ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್, ಮೌಲಾಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಮರೇಶ, ನಾರಾಯಣ, ಬಸವರಾಜಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>