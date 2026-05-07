‘ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಬಡವರಿಗೆ ವರದಾನ’

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: 'ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ವರದಾನವಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಗೋಲಪಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಕುಲದ ವರದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ ಹೋಲುಗಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವತಯ್ಯ ತಾತಾ ಹಾಗೂ ಹುಲುಗಪ್ಪ ತಾತಾನವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇವರಭೂಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿನವ ಗಜದಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಿಂದ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹುದು. ವರದಕ್ಷಣೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಗುಣ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>11 ನವ ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಬಸವರಾಜ ಗುಡಿಹಾಳ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ನಂದಿಹಾಳ, ನಾಗಮ್ಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾಧ ರೆಡ್ಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌರವಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಣ್ಣ ಕೋಠಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ, ಮುಖಂಡರಾದ, ಲಕ್ಷಣ, ಹನುಮಂತ, ಲಾಲಾಸಾಬ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬ್, ನಾಗಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ದುರುಗಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಧಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>