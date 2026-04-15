‘ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಪಾಲಿಸಿ’

<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ‘ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ಪಾಲನೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಎಐಟಿಯುಸಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಜೆ.ಎಸ್.ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಹಟ್ಟಿ-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಅರವಿಂದ ಮಳೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಸಂವಿಧಾನ ಯಾರ ಸ್ವತ್ತೂ ಅಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗಾಣಿಗ, ವಾಲೆ ಬಾಬು, ಚಂದ್ರು ಹಟ್ಟಿ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಜೇರಬಂಡಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಎಂ.ಲಿಂಗರಾಜ, ಅಮ್ಜದ್ ಹುಸೇನ್, ಎಚ್.ಎ.ಲಿಂಗಪ್ಪ, ನರಸಪ್ಪ ಯಾದವ, ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಸುರೇಶ ಮಾಚನೂರು, ನಾಗರಾಜ, ವಿನೋದ, ಜಮದಗ್ನಿ ಕೋಠಾ, ಶರಣಗೌಡ ಗುರಿಕಾರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-32-2015699003</p>