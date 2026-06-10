ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮರು ಸರ್ವೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮನವಿ

<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಪ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 13 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮನೆಗಳ ಮರು ಸರ್ವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಮರುಸರ್ವೆಗೆ ಬರುವ ಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ಮರು ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ.ಪಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಜನರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ.ಪಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೈಯದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾದ್ರಿ, ಉಪಸ್ಧಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-32-1966641767</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>