ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಬೀದಿದೀಪ, ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಬೀದಿದೀಪ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ವೀರಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗದ್ದಲ, ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೀದಿ ದೀಪ, ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ರಸ್ತೆಗೆ ಮುರಮ್ ಹಾಕಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬೀದಿದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ರಸ್ತೆಗೆ ಮುರಮ್ ಹಾಕಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಯಾಸ್ ಬಂಡಿ, ಚನ್ನಬಸವ, ರಿಯಾಜ್, ಶಂಶುದ್ದಿನ್, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ, ಇಮ್ರಾನ್, ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಿವರಾಜ ಕಂದಗಲ್ ಉಪಸ್ಧಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-32-69819536</p>