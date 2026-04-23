ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದುರ ಅಡಿಯ ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸ್ಪೇಷಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮದಗ್ನಿ ಕೋಠಾ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ.ಆರ್ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಂಘವು ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಟಿ ನೌಕರರ ಭದ್ರತೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 1600 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಹಳೆಯ ಶೀಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕಚೇರಿ ಸೋರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>'ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಸನ, ವೇದಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಚದುರ ಅಡಿಯ ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೆಸಲಿಟಿ ಡೆವಲಪಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಶಫಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಪ್ಪ ಅನ್ವರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ ಬಾಬು, ಶಾಫ್ಟ್ ಮುಖಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಗುರಿಕಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ��ಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>