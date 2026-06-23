ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಬಳಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ-ಹವನ

<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಯಕಾಲದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಗುರುಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ, ಹೋಮ-ಹವನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಭಾನುವಾರ ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ, ಹಾಗೂ ದೀಪೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ದಾನ-ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಪವಿತ್ರ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪುರೋಹಿತ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಜೋಷಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-32-709474949</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>