‘ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ’

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: 'ಈ ಸಲ ಜನಗಣತಿ ಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಗಣತಿದಾರರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಕಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜನಗಣತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹಾಗೂ ಗಣತಿದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗಣತಿದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬಿಳದೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕವೂ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಲು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿ ಎಂದ ರು.</p>.<p>ಗುರುಗುಂಟಾ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಂಗವೇಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪದ, ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಜೋಶಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ಯಾತನಾಳ, ಬಸವರಾಜ, ಮೈಬುಬ್, ದೇವಣ್ಣ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ರಾಮಪ್ಪ, ಅಕ್ರಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಗಣತಿದಾರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಧಿತರಿದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>