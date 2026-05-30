‘ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ’

<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ‘ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀಡುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಗುರುಗುಂಟಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜಾ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ತೆರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ವಹಿಸದೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಪಡೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಿ ಈ ಭಾಗದ ಇತರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗಸಗೂರು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎನ್.ವಿಜಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ,‘2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ 3,500 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ಗುರುಗುಂಟಾ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 90 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 17,620 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ 20,214 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹಿಂಗಾರು, 8,552 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈತರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೊರಪೇಟಮಠ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತ ರಾಠೋಡ್, ರೈತರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಗಲಗ, ಶಶಿ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಹಬೂಬ್, ಹುಲುಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-32-298951942</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>