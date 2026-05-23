ಇಂಧನ ಕೊರತೆ: ಸವಾರರ ಪರದಾಟ

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಬಂಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಧನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಂಕ್ಗಳು ಭಣಗುಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದೆರಡು ಬಂ ಕ್ಗಳ ಮುಂದೆ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಮುಂಗಾರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕು ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಟಿಲ್ಲರ್, ರಂಟೆ–ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಬಿತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದೇ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಲ್ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕಾರಣ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಎಚ್.ಪಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎನ್ನು ತ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-32-1580957195</p>