‌‘ಹಟ್ಟಿ; 13ರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: 'ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಪಹಣಿಯ ಇಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಲೀಸ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಏ.13ರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಮುಂದೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭೂ ಹಕ್ಕು ವಂಚಿತ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಲವು ಸಲ ವ್ಯವಸ್ಧಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶಗೌಡ ಗುರಿಕಾರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, 'ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ರೈತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 2008 ರಿಂದ ಗಣಿ ಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲೀಸ್ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 1,305 ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳ ಇಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಲೀಸ್ ಎಂದು ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. 1,305 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 2013ರ ವರೆಗೆ 830 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 475 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಲೀಸ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಣಿ ಲೀಸ್ ಎಂಬ ಪದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಏ.13ರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>