ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ: ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬದ ವ್ಯಾಪಾರ ಭರಾಟೆಯಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ರಂಜಾನ್ಗೆ ಶುಭಕೋರುವ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಜೆಯ ಇಫ್ತಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಳಿಕ ಬೀದಿಬದಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಳಿ ಜನ ಜಂಗುಳಿಯಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಫ್ಯಾಶನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಭರಣಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಿಹಿ–ತಿಂಡಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು, ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು, 9 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಆಣಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪವಾಸ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಟ್ಟು 9 ಮಸೀದಿಗಳಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈದುಲ್ ಫಿತರ್ ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಹಿ(ಉಪಹಾರ) ಹಾಗೂ ಉಪವಾಸ ತೊರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ, ಶರಬತ್, ಸಮೋಸ ಸೇರಿ ಇತರ ಪದರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

ದಾನಕ್ಕೆ(ಝಕಾತ್) ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಇರುವ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರತೀತಿ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಅತ್ತರ್, ಮುರ್ಕಾ, ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಜತೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮೋಸಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು 26ನೇ ದಿನದ ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಒಡವೆ, ವಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಗಳು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.