ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಂದ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್’

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಪಾರಿವಾಳ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 1500 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸಿ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಮಿಂಗ್ ಪಿಜನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 7 ಕ್ಲಬ್ ಗಳು ಇದ್ದವು. 35 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, 65 ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಬ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಪಾಶ ಅವರ ಸಾಕಿದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್ ಹೆಸರಿನ ಹೆಣ್ಣು ಪಾರಿವಾಳ 7ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ 1500 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಿಂದ ಹಾರಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಗಂಡು ಪಾರಿವಾಳ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಂದು 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸ್ಧಳೀಯ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಿಂಗ್ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು, ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೊರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಶಯ' ಎಂದು ಹಟ್ಟಿಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೋಮಿಂಗ್ ಪಿಜನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಬ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಪಾಶ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>