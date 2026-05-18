ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 'ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿ ಹರಡಿದ್ದು ಜನರು ಪ್ರೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಒಂದೇ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ಸವಾರರು ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜನ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಿತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

'ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಗಳು ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು.

'ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರ ಜತೆ ನಿತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು.

ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಗುರುಗುಂಟಾ, ಪಾಮನಕೆಲ್ಲೂರು ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಜನ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ